Dopo le recenti scosse di terremoto dovute al bradisismo nei Campi Flegrei, l’EAV (Ente Autonomo Volturno) ha disposto la chiusura della stazione Gerolomini della linea Cumana.

In un comunicato ufficiale, l’azienda ha spiegato:

“A causa di eventi sismici, che hanno compromesso la statica del fabbricato di stazione, la stazione di Gerolomini linea Cumana resta da oggi chiusa al pubblico.”

Soluzioni in fase di studio

L’EAV ha assicurato che sono intanto in corso valutazioni per trovare soluzioni alternative e consentire ai passeggeri di usufruire del servizio ferroviario senza passare per il fabbricato della stazione.

Il bradisismo e le conseguenze sui trasporti

L’area dei Campi Flegrei è soggetta a un’intensa attività bradisismica, che negli ultimi mesi ha causato un aumento della frequenza e dell’intensità dei terremoti. Questo fenomeno sta avendo un impatto significativo sulla sicurezza delle infrastrutture, compresi gli edifici pubblici e le reti di trasporto.

Le autorità e i tecnici stanno monitorando la situazione per valutare quando e come sarà possibile riaprire la stazione in sicurezza.

Disagi per i pendolari

La chiusura della stazione Gerolomini rappresenta un problema per i pendolari della Cumana, che collega Napoli con l’area flegrea. Si attendono quindi aggiornamenti da parte dell’EAV su eventuali soluzioni alternative o percorsi consigliati.