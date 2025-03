La situazione ai Campi Flegrei continua a destare forte preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni, soprattutto dopo la scossa di magnitudo 4.4 che ha colpito l’area nella notte. Il fenomeno del bradisismo, che ormai da circa due anni è in una fase definita “acuta”, ha portato a un innalzamento del suolo fino a 3 cm al mese, aumentando il rischio di nuove scosse e alimentando il senso di insicurezza della popolazione locale.

L’Appello del Deputato Antonio Caso (M5S)

Il deputato Antonio Caso, eletto nel collegio flegreo per il Movimento 5 Stelle, ha espresso dure critiche sulla gestione dell’emergenza, sottolineando la necessità di interventi rapidi e concreti. Pur riconoscendo che finalmente il governo centrale sembra prestare maggiore attenzione alla crisi, Caso denuncia lo scaricabarile del Ministro Musumeci e chiede azioni immediate.

“Ci fa piacere che qualcuno abbia informato la Meloni dell’esistenza dei Campi Flegrei e che finalmente stia seguendo da vicino la situazione, ma qui servono fatti concreti con tempistiche ridotte al minimo. Non basta il pensiero.”

Le Richieste per Affrontare l’Emergenza

Caso ha elencato una serie di interventi urgenti per affrontare il bradisismo e le sue conseguenze:

Assistenza immediata ai cittadini colpiti, evitando che finiscano per strada senza supporto.

Verifiche strutturali approfondite sugli edifici privati e pubblici, per evitare crolli in caso di nuove scosse.

Sostegno economico agli sfollati e alle imprese locali, già in difficoltà per la crisi.

Potenziamento delle vie di fuga e revisione dei piani di emergenza, per garantire un’evacuazione sicura in caso di necessità.

Lavori di consolidamento antisismico, per migliorare la resistenza delle strutture agli eventi sismici.

Il deputato ha poi concluso con un’affermazione molto forte:

“Di fronte a fenomeni eccezionali servono interventi eccezionali, e se si trovano risorse per le armi si possono trovare anche quelle per salvare vite umane.”

La Necessità di un Piano di Emergenza Efficace

L’allarme lanciato da Caso si aggiunge alle numerose richieste di azioni concrete e tempestive da parte della popolazione e degli esperti. Il rischio legato al bradisismo non è una novità, ma il recente aumento della frequenza e dell’intensità delle scosse ha riportato l’urgenza del problema al centro del dibattito politico e sociale.