A partire da ieri, la Commissione Grandi Rischi è convocata per valutare l’eventuale passaggio all’allerta arancione, un cambiamento che potrebbe coinvolgere tutta la zona dei Campi Flegrei. Oltre a questa evoluzione del piano di emergenza, sono in corso anche monitoraggi e azioni preventive in risposta a un inquinamento atmosferico registrato nelle scuole e nei luoghi pubblici. Tra queste, la riapertura parziale del plesso scolastico Virgilio a Pozzuoli e il continuo lavoro di controllo della qualità dell’aria.

Allerta Arancione e Nuovi Livelli di Emergenza

La Protezione Civile sta considerando un cambiamento significativo nella scala delle allerte. Se finora i livelli di allerta erano suddivisi in giallo, arancione e rosso, ora si stanno valutando nuove gradazioni intermedie. Questi livelli più dettagliati potrebbero portare a misure più specifiche per la sicurezza della popolazione, incluse possibili evacuazioni in caso di pericolo imminente. In particolare, uno dei rischi più rilevanti riguarda la possibilità di un’evacuazione dell’ospedale di Pozzuoli, nel caso in cui venga dichiarata un’allerta intermedia tra la gialla e l’arancione.

La Riapertura Parziale della Scuola Virgilio a Pozzuoli

Oggi riapre parzialmente il plesso scolastico “Virgilio” di Pozzuoli, che nei giorni scorsi era stato chiuso a causa di una concentrazione di CO2 oltre i limiti normativi. Le aree ancora interdette includono:

L’intero locale palestra, inclusi i collegamenti al plesso

I locali seminterrati e le aree esterne limitrofe, compreso il vano ascensore

Una porzione del piano primo, a sinistra dell’ingresso

In caso di emergenza, potrà essere utilizzata la scala interna di evacuazione. Ogni giorno, prima dell’apertura delle scuole, saranno ripetuti i controlli sull’aria fino a quando non sarà disponibile l’attrezzatura adeguata per il monitoraggio da parte del dirigente scolastico. Inoltre, l’Ispettorato del Lavoro e l’ASL stanno organizzando corsi di formazione per il personale scolastico, al fine di garantire un monitoraggio continuo e accurato della qualità dell’aria.

Verifiche nei Campi Flegrei e Situazione sotto Controllo

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha visitato ieri l’istituto scolastico Lucio Petronio di Pozzuoli, dove ha incontrato i vigili del fuoco impegnati in una serie di verifiche a tappeto su tutti gli edifici pubblici dei Campi Flegrei. Fortunatamente, non sono riscontrati problemi nelle scuole che possano compromettere il regolare svolgimento delle lezioni.

Durante l’incontro, il prefetto ha rassicurato che la situazione è sotto controllo, grazie anche al costante dialogo con i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e Bacoli, Josi Della Ragione. Le autorità locali, insieme ai tecnici e ai vigili del fuoco, stanno lavorando per affrontare il problema in modo efficiente, evitando rischi per la popolazione. Il prefetto ha inoltre sottolineato che la protezione civile regionale e le ASL stanno collaborando attivamente per monitorare e prevenire situazioni di emergenza.