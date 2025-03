Un guasto improvviso ha bloccato questa mattina la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Sarno della Circumvesuviana, causando disagi per pendolari e viaggiatori.

La Comunicazione dell’EAV

L’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha diramato una nota ufficiale in cui si legge:

“A causa di problemi tecnici, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Sant’Anastasia e San Giuseppe è momentaneamente interrotta”.

Di conseguenza:

I treni in partenza da Napoli fermano la corsa a Sant’Anastasia

I treni in partenza da Sarno si fermano a San Giuseppe

Per limitare i disagi, EAV ha attivato un servizio sostitutivo di autobus lungo la tratta interrotta.

Le Cause del Guasto

Secondo le prime segnalazioni, il danno sarebbe stato provocato da un camion che trasportava cavi sporgenti, i quali avrebbero urtato e danneggiato i cavi elettrici della Circumvesuviana.

L’incidente è stato segnalato anche tramite i social network, con diversi utenti che hanno riportato ritardi e difficoltà negli spostamenti.

Aggiornamenti in Tempo Reale

Al momento non è stata comunicata una tempistica ufficiale per il ripristino della circolazione ferroviaria. Per informazioni aggiornate, è consigliato seguire i canali ufficiali dell’EAV e le pagine social dell’ente.