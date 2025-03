Un nuovo incidente si è verificato in Campania, questa volta lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra Caianello e Capua. Il sinistro è avvenuto alle 6:30 del mattino, quando un autoarticolato si è improvvisamente ribaltato, finendo fuori dalla carreggiata e terminando la corsa in una cunetta.

Dinamica dell’incidente e conseguenze

Secondo le prime informazioni trapelate, nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente. Inoltre, il conducente del mezzo pesante non avrebbe riportato ferite gravi. Nonostante il ribaltamento del veicolo, l’autista non è rimasto incastrato nell’abitacolo e ha potuto ricevere immediatamente assistenza.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Teano per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Contestualmente, gli operatori del 118 si sono occupati di verificare le condizioni di salute del conducente.

Ripristino della viabilità sulla A1

Dopo l’intervento delle squadre di soccorso, il veicolo è stato messo in sicurezza per consentirne la rimozione nel più breve tempo possibile. L’obiettivo principale è stato quello di ripristinare rapidamente la normale circolazione lungo il tratto autostradale, evitando disagi e rallentamenti per gli automobilisti in transito.