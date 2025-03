Un misterioso episodio di violenza ha scosso la comunità di Eboli, dove un cameriere di 45 anni è stato accoltellato davanti a un bar. L’uomo, ferito, ha rifiutato di collaborare con gli investigatori, rendendo più difficile il lavoro delle forze dell’ordine.

L’aggressione e i soccorsi

L’accoltellamento è avvenuto nelle scorse ore davanti a un bar della città. Il 45enne ebolitano, dopo essere ferito, è soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove i sanitari gli hanno medicato le ferite.

Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi e, subito dopo le cure, ha deciso di chiedere le dimissioni dall’ospedale.

Indagini in corso: il ferito non collabora

I carabinieri della compagnia di Eboli hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare il responsabile. Tuttavia, l’inchiesta si complica a causa della mancata collaborazione della vittima, che ha scelto di non fornire dettagli sull’accaduto.

Al momento, il movente dell’accoltellamento rimane ignoto e l’identità dell’aggressore è ancora da chiarire.

Un caso ancora avvolto nel mistero

L’episodio ha generato grande attenzione in città, dove ci si interroga sulle possibili cause dell’aggressione. Senza la testimonianza diretta del ferito, gli inquirenti dovranno affidarsi ad altre fonti, come le telecamere di sorveglianza della zona e possibili testimoni oculari, per tentare di risolvere il caso.