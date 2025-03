Momenti di paura questa mattina a Campora per un uomo di 64 anni, caduto da un albero mentre si trovava in un terreno. Le circostanze dell’incidente sono ancora da accertare, ma la caduta ha suscitato preoccupazione per le sue condizioni.

Subito è stato lanciato l’allarme al 118: i soccorritori, arrivati prontamente sul posto, hanno immobilizzato l’uomo per una sospetta lesione alla colonna vertebrale. Dopo le prime cure, il paziente è stato trasferito in un terreno vicino, dove ad attenderlo c’era un’eliambulanza. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale Ruggi di Salerno. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, sono intervenuti anche i carabinieri di Stio Cilento, che stanno effettuando gli accertamenti necessari.