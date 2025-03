Momenti di paura lungo l’Autostrada A1 nel tratto tra Ceprano e Pontecorvo, dove un pullman con a bordo una scolaresca in gita ha impattato violentemente contro la segnaletica di deviazione sulla corsia sud. Il mezzo, diretto a Roma per un corso universitario, trasportava 49 studenti provenienti dalla provincia di Caserta.

Feriti e Soccorsi Immediati

L’incidente ha causato il ferimento di diversi studenti, fortunatamente in modo non grave. Tuttavia, uno di loro ha riportato lesioni più serie ed è finito infatti trasportato d’urgenza in elicottero a Roma per le cure necessarie. Gli altri feriti sono stati smistati negli ospedali di Frosinone e Cassino per accertamenti e cure mediche.

L’impatto ha generato momenti di panico tra i giovani passeggeri, con diversi automobilisti di passaggio che si sono anche fermati per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale del 118. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze provenienti dalle postazioni di Ceprano, Pontecorvo, Frosinone e Cassino.

L’Intervento delle Autorità

Oltre ai soccorritori del 118, sul luogo dell’incidente sono accorsi i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cassino e Frosinone per mettere in sicurezza l’area e liberare il mezzo incidentato. Le autorità stanno attualmente effettuando gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’incidente e comprendere le cause che hanno portato il pullman a collidere con la segnaletica stradale.

Dinamica dell’Incidente in Fase di Accertamento

Secondo le prime ricostruzioni, il pullman avrebbe centrato la segnaletica di deviazione in un tratto particolarmente trafficato dell’Autostrada A1, tra i caselli di Pontecorvo e Ceprano. L’impatto è stato violento e ha provocato danni significativi al mezzo di trasporto.

Le indagini sono in corso per determinare eventuali responsabilità e capire se vi siano stati fattori esterni, come un malfunzionamento del veicolo o condizioni stradali sfavorevoli, che possano aver contribuito all’incidente.