Un grave incidente ha scosso la zona Est di Roma questa mattina, quando un incendio ha distrutto ben 17 auto Tesla in una concessionaria situata in via Serracapriola, a Torrenova. Il rogo è divampato poco prima dell’alba, intorno alle 4:30, quando i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme che stavano devastando il parco auto elettriche.

Le Cause dell’Incendio e i Danni

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio ha coinvolto principalmente le Tesla, auto di fascia alta con un valore considerevole. Le fiamme hanno danneggiato anche il capannone che ospitava altre autovetture, sebbene queste non siano state gravemente compromesse. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte nell’incidente, il che ha evitato gravi conseguenze per i dipendenti o i clienti presenti nell’area.

Intervento dei Vigili del Fuoco

L’intervento dei vigili del fuoco di Roma è stato tempestivo. Nonostante il rogo fosse già in fase avanzata, i pompieri sono riusciti a limitare i danni e a estinguere le fiamme prima che l’incendio potesse diffondersi ulteriormente. Il rapido intervento ha impedito che il capannone e altre aree circostanti venissero danneggiati in modo più esteso.

Ipotesi sulle Cause dell’Incendio

Al momento, le cause precise dell’incendio non sono state ancora determinate. Gli investigatori della polizia e i tecnici dei vigili del fuoco stanno esaminando la scena per cercare di chiarire se si sia trattato di un incidente o se dietro al rogo possa esserci un atto doloso. Le autorità sono impegnate in una serie di verifiche, compreso il controllo dei sistemi di sicurezza della concessionaria, per cercare di ricostruire l’accaduto.

Danno Economico

Il danno economico subito dalla concessionaria è ingente. Le Tesla, veicoli di lusso e molto richiesti sul mercato, hanno un valore che può superare i 50.000 euro ciascuna. La distruzione di 17 auto comporta una perdita considerevole, che potrebbe avere ripercussioni sull’attività commerciale.

Le Indagini e le Prossime Mosse

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno continuando le indagini per determinare la causa dell’incendio. Al momento, non sono emerse informazioni su eventuali sospetti o moventi dietro l’incidente, ma tutte le ipotesi sono ancora aperte. Le autorità chiedono a chiunque abbia visto qualcosa di sospetto di fornire informazioni utili.