L’INPS ha recentemente pubblicato il bando di concorso per il programma Estate Inpsieme Senior 2025, un’iniziativa pensata per agevolare i soggiorni estivi di pensionati italiani in località marine, montane, termali o culturali nei mesi di luglio, agosto e settembre 2025. Il contributo economico, che varierà in base alla tipologia di vacanza scelta, è destinato ai pensionati iscritti a specifiche gestioni e ai loro familiari conviventi. La domanda per ottenere il bonus vacanze sarà possibile dalle ore 12:00 del 24 marzo 2025 fino alle 12:00 del 16 aprile 2025.

A Chi Spetta il Bonus Vacanze 2025

Il programma è rivolto a pensionati appartenenti a tre categorie specifiche e ai loro familiari conviventi con disabilità:

Pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ai loro coniugi e figli conviventi con disabilità, Pensionati della Gestione dipendenti pubblici (GDP), insieme a coniugi e figli conviventi con disabilità, Pensionati della Gestione fondo postelegrafonici, con coniugi e figli conviventi con disabilità.

Lo scopo di Estate Inpsieme Senior 2025 è quello di offrire ai pensionati, e ai loro familiari a carico, la possibilità di trascorrere un soggiorno estivo in Italia o all’estero, con rientro entro il 1° novembre 2025.

Il Contributo INPS per le Vacanze

Il contributo erogato dall’INPS può coprire una parte o la totalità dei costi del soggiorno, a seconda della durata e della tipologia di viaggio. È importante sottolineare che il pacchetto turistico dovrà essere organizzato esclusivamente da soggetti terzi operanti nel settore turistico. Non saranno ammessi soggiorni prenotati direttamente con le strutture o tramite piattaforme online, né soggiorni itineranti, con l’unica eccezione delle crociere.

Dettagli sul Contributo e le Somme Concesse

L’INPS ha previsto un massimo di 3.850 contributi, suddivisi in base alla gestione di appartenenza e alla durata del soggiorno. Ecco come sono distribuiti:

Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali:

1.000 prestazioni per soggiorni di 8 giorni/7 notti.

2.000 prestazioni per soggiorni di 15 giorni/14 notti.

Gestione Fondo Postelegrafonici:

250 prestazioni per soggiorni di 8 giorni/7 notti.

600 prestazioni per soggiorni di 15 giorni/14 notti.

Il contributo massimo varia a seconda del tipo di soggiorno scelto:

800 euro per vacanze di 8 giorni/7 notti.

1.400 euro per vacanze di 15 giorni/14 notti.

Come Utilizzare il Contributo INPS

Il contributo può essere utilizzato per coprire varie spese, tra cui:

Alloggio presso strutture turistiche ricettive.

Vitto durante tutto il soggiorno.

Attività extra comprese nel pacchetto, come escursioni, gite, attività sportive e ricreative.

Copertura assicurativa.

Modalità di Presentazione della Domanda

La domanda per partecipare al concorso Estate Inpsieme Senior 2025 deve essere presentata esclusivamente online sul sito ufficiale dell’INPS, nella sezione Prestazione welfare. È necessario indicare la tipologia di soggiorno prescelto e, se applicabile, gli altri partecipanti al soggiorno.

Le domande potranno essere inviate dal 24 marzo 2025 alle ore 12:00, fino al 16 aprile 2025 alle ore 12:00. Entro il 15 maggio 2025, l’INPS pubblicherà sul proprio portale le graduatorie dei beneficiari, indicando chi ha ottenuto il contributo.