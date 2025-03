Siete pronti a preparare le valigie? Se rientrate tra i cittadini che soddisfano i requisiti, l’INPS offre un’opportunità interessante per finanziare le vostre vacanze. Grazie al Bonus Vacanze 2025, potrete ricevere fino a 1.000 euro per partire alla scoperta di nuovi luoghi, sia in Italia che all’estero. Ecco cosa c’è da sapere per approfittare di questa iniziativa.

Il Bonus Vacanze 2025: Cosa Prevede?

L’INPS, l’ente di previdenza sociale italiano, ha avviato un’iniziativa per sostenere le famiglie con redditi bassi, permettendo loro di vivere esperienze di viaggio. Il Bonus Vacanze 2025 è un incentivo che offre un contributo economico a chi ha bisogno di aiuto per coprire i costi di un soggiorno. L’importo massimo che potrà essere erogato è di 1.000 euro.

I Soggiorni Finanziati

I fondi potranno essere utilizzati per soggiorni in Italia o all’estero, con un contributo che varia in base alla durata del soggiorno. In particolare:

600 euro per un soggiorno di una settimana

1.000 euro per un soggiorno di due settimane

La somma erogata dipenderà anche dal valore dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) della famiglia, per garantire che i benefici vadano a chi ne ha realmente bisogno.

Chi Può Richiedere il Bonus Vacanze?

Per ottenere il Bonus Vacanze, è necessario soddisfare alcuni requisiti:

Limite ISEE: La domanda può essere presentata solo dalle famiglie che rientrano in determinati limiti ISEE, che certificano la situazione economica del nucleo familiare.

Studentesse e Studenti: Per gli studenti di scuole elementari e medie fino a 14 anni, è previsto un ulteriore incentivo per il soggiorno estivo. Questo bonus mira a supportare le famiglie a basso reddito, coprendo le spese per le vacanze organizzate.

Studenti Fino a 17 Anni: È anche previsto il programma Estate INPSieme 2025, che offre contributi economici per esperienze di studio all’estero, con un massimo di 2.100 euro per un soggiorno di due settimane.

Come Richiedere il Bonus Vacanze

Per ottenere il Bonus Vacanze, è necessario inviare una domanda online tramite il portale ufficiale dell’INPS, compilando il modulo di richiesta. Durante la procedura, dovrete fornire il modello ISEE aggiornato, che sarà utilizzato per determinare l’importo del bonus in base alla situazione economica della famiglia.

Una volta verificati i requisiti, l’INPS procederà al bonifico sul conto corrente del richiedente, in tempi rapidi, permettendo così di pianificare il viaggio il prima possibile.