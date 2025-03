Un nuovo bonus da 350 euro destinato ai pensionati rappresenta un’importante misura di sostegno per molti cittadini in difficoltà economica. Il provvedimento, frutto di un accordo tra l’INPS e la Regione, è stato ufficializzato con il messaggio n. 720 del 27 febbraio 2025. Vediamo insieme chi può beneficiarne, i requisiti necessari e le modalità di erogazione.

Chi Può Richiedere il Bonus di 350 Euro?

Per poter accedere al bonus, i pensionati devono rispettare alcuni criteri fondamentali:

Residenza: è necessario essere residenti in Friuli-Venezia Giulia.

Tipologia di pensione: il beneficio è riservato ai titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia o superstiti erogate dall’INPS, purché l’importo non superi il trattamento minimo.

Pensione sociale o assegno sociale: possono accedere al bonus anche coloro che ricevono una pensione sociale, un assegno sociale o una pensione di inabilità per invalidi civili.

Situazione economica: è richiesto un ISEE in corso di validità con un valore pari o inferiore a 15.000 euro.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione per garantire l’idoneità economica dei beneficiari.

Come Avviene il Pagamento?

L’erogazione del bonus avverrà in modo automatico, senza necessità di presentare una domanda. L’INPS identificherà i pensionati idonei attraverso i propri dati e procederà al pagamento diretto del sussidio. Il bonus sarà erogato in un’unica soluzione nel mese di giugno.

Un Aiuto Concreto per i Pensionati a Basso Reddito

Questa misura mira a sostenere economicamente i pensionati più vulnerabili, garantendo un aiuto concreto per affrontare le difficoltà economiche. L’erogazione diretta senza necessità di domanda semplifica l’accesso al beneficio, rendendolo facilmente fruibile per chi ne ha bisogno.

Per eventuali aggiornamenti e dettagli, è consigliabile monitorare le comunicazioni ufficiali dell’INPS e della Regione Friuli-Venezia Giulia.