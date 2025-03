La Carta “Dedicata a te” è stata confermata per il 2025 dalla Legge di Bilancio. Questa misura di sostegno economico è destinata alle famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro, che non percepiscono altri sussidi statali. L’obiettivo della social card è fornire un aiuto concreto per l’acquisto di beni di prima necessità, carburante e abbonamenti ai mezzi pubblici.

Tuttavia, rispetto al 2024, alcune condizioni potrebbero subire modifiche. Vediamo nel dettaglio chi può beneficiarne, quali sono le novità e come utilizzare il bonus.

Importo e novità per il 2025

Per il 2025, il Governo ha stanziato 500 milioni di euro per la misura. Tuttavia, questa cifra è inferiore rispetto allo stanziamento dell’anno precedente. Se il numero di beneficiari rimanesse invariato (circa 1,3 milioni di famiglie), l’importo individuale potrebbe essere inferiore a 500 euro.

Per evitare questa riduzione, il Governo potrebbe introdurre criteri di accesso più rigidi, selezionando un numero inferiore di beneficiari. In questo modo, l’importo del bonus rimarrebbe invariato. Per conoscere l’importo definitivo, sarà necessario attendere le comunicazioni ufficiali dell’INPS.

Chi può beneficiare della Carta “Dedicata a te” 2025

Per ottenere il bonus, le famiglie devono rispettare i seguenti requisiti:

ISEE inferiore a 15.000 euro

Nucleo familiare con almeno tre componenti

Residenza in Italia

Nessun membro della famiglia deve percepire altri sussidi (ad esempio, NASpI o Assegno di Inclusione)

Iscrizione all’anagrafe comunale di tutti i componenti del nucleo familiare

A differenza di altri bonus, non è necessario presentare alcuna domanda. Sarà l’INPS a individuare i beneficiari, dando priorità ai nuclei familiari più numerosi e con figli minorenni. Chi rientra tra gli aventi diritto potrà ritirare la carta presso gli uffici postali.

Come utilizzare la Carta “Dedicata a te”

La social card prevede l’utilizzo del bonus per tre categorie di spesa:

Beni alimentari di prima necessità

Carburante

Abbonamenti ai mezzi pubblici (in alternativa al carburante)

Elenco dei prodotti acquistabili

In base alla normativa vigente, il bonus può essere utilizzato per l’acquisto di:

Carni (bovine, suine, avicole, ovine, caprine, cunicole)

Pesce fresco

Tonno e carne in scatola

Latte e derivati

Uova

Oli d’oliva e di semi

Pane, biscotti e prodotti da forno

Pizza e prodotti da forno surgelati

Pasta, riso, cereali e farine

Ortaggi freschi, lavorati e surgelati

Pomodori pelati e conserve di pomodoro

Legumi e semi oleosi

Frutta di qualsiasi tipo

Alimenti per bambini e latte di formula

Lieviti naturali

Miele, zucchero, cacao in polvere e cioccolato

Acqua minerale e aceto di vino

Caffè, tè e camomilla

Prodotti certificati DOP e IGP

Modalità di utilizzo e controllo del saldo

La Carta “Dedicata a te” è una Postepay prepagata e non permette il prelievo di contanti o la ricarica. I beneficiari possono controllare il saldo attraverso:

Gli sportelli Postamat

Il codice PIN fornito al momento del ritiro

Inoltre, per i beneficiari del 2024, i fondi dovranno essere utilizzati entro il 28 febbraio 2025. Per l’erogazione della carta nel 2025, invece, sarà necessario attendere le comunicazioni ufficiali dell’INPS.