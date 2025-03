La salute mentale sta diventando una priorità sempre più riconosciuta a livello nazionale, con misure di sostegno economico per chi necessita di cure psicologiche. Nel 2025, il governo ha confermato il Bonus Psicologo, un’agevolazione che può arrivare fino a 1.500 euro, destinata a chi non può permettersi un percorso di psicoterapia.

A chi spetta il Bonus Psicologo 2025?

L’importo del bonus dipende dall’ISEE del richiedente:

Fino a 15.000 euro di ISEE → Bonus massimo di 1.500 euro

Tra 15.000 e 30.000 euro di ISEE → Bonus massimo di 1.000 euro

Tra 30.000 e 50.000 euro di ISEE → Bonus massimo di 500 euro

Chi supera la soglia di 50.000 euro di ISEE non può accedere al contributo.

Quando arrivano le graduatorie e come ricevere il bonus

Il ministro Orazio Schillaci ha stanziato 5 milioni di euro per rifinanziare il bonus, utilizzando anche i fondi residui non spesi entro il 7 aprile 2025.

Dal 15 aprile 2025, l’INPS riprenderà lo scorrimento delle graduatorie, individuando nuovi beneficiari tra coloro che, pur avendo i requisiti nel 2024, non avevano ricevuto il contributo.

Attenzione: Al momento non sono previste nuove domande, ma solo lo scorrimento delle richieste già presentate in precedenza.

Come si riceve la comunicazione dell’INPS?

Se sei tra i beneficiari del bonus, l’INPS ti invierà una comunicazione ufficiale tramite SMS o email, informandoti sull’erogazione del contributo.

Come utilizzare il Bonus Psicologo 2025

Il denaro ricevuto potrà essere utilizzato esclusivamente per finanziare un percorso di psicoterapia con professionisti iscritti all’albo. Non è possibile destinare il bonus ad altre spese.