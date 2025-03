Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di un bonus da 980 euro per aiutare le famiglie italiane a far fronte alle spese quotidiane. Ma è davvero così? In realtà, questa somma deriva dalla combinazione di due misure di sostegno economico già esistenti, che insieme possono garantire un aiuto significativo.

Scopriamo come funziona, chi può beneficiarne e quali sono i requisiti per ottenerlo.

Cos’è il bonus da 980 euro?

Non si tratta di un unico incentivo mensile, ma della somma tra due strumenti di supporto economico destinati a famiglie con basso reddito:

Carta Dedicata a Te – Un contributo una tantum di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari, carburante e abbonamenti ai trasporti pubblici.

Destinata a famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro.

L’INPS elabora una graduatoria automatica senza necessità di domanda.

Carta Acquisti – Un sostegno annuo di 480 euro (40 euro al mese) per l’acquisto di beni di prima necessità e pagamento delle bollette.

Rivolta a famiglie con bambini sotto i 3 anni o persone over 65.

È necessario presentare domanda e rispettare specifici limiti di reddito.

Chi può ottenere il bonus da 980 euro?

Per poter ricevere entrambe le agevolazioni, è necessario rispettare i seguenti requisiti:

ISEE inferiore a 15.000 euro per la Carta Dedicata a Te.

ISEE molto basso (intorno ai 7.640 euro) per la Carta Acquisti.

Avere nel nucleo familiare un bambino sotto i 3 anni o un anziano over 65 per accedere alla Carta Acquisti.

Attenzione: non è un bonus mensile!

Molti hanno pensato che il bonus da 980 euro fosse un aiuto erogato ogni mese, ma in realtà si tratta di due agevolazioni una tantum e annuali. Inoltre, i fondi sono limitati e assegnati in base a una graduatoria INPS, quindi non tutti potrebbero ottenerli.

Come richiedere il bonus?

Carta Dedicata a Te: non serve fare domanda, i beneficiari vengono selezionati automaticamente dall’INPS.

Carta Acquisti: è necessario presentare domanda presso uffici postali o sul sito dell’INPS, allegando i documenti richiesti.