Dopo una lunga attesa, è stato finalmente riattivato il bonus per i genitori separati che, tra marzo 2020 e marzo 2022, non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento a causa del mancato versamento da parte dell’altro genitore.

Bonus genitori separati: cos’è e perché era stato bloccato

Questa misura era stata inizialmente introdotta durante l’emergenza COVID-19, per aiutare i genitori in difficoltà economica. Tuttavia, l’assenza di un decreto attuativo ne aveva bloccato l’erogazione, lasciando molte famiglie in attesa.

Ora, grazie a un fondo da 10 milioni di euro, l’INPS ha finalmente iniziato le erogazioni, con una media di 1.900 euro a beneficiario.

Importi e requisiti

Il bonus può arrivare fino a 800 euro al mese per un massimo di 12 mesi, per un totale di 9.600 euro. L’importo effettivo varia in base alla somma non percepita dall’altro genitore.

Scadenza delle domande

Le richieste dovevano essere presentate entro il 2 aprile 2024 attraverso il portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS.