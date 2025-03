Nel 2025 entrerà in vigore il Bonus Nascita, conosciuto anche come Carta Nuovi Nati, un sostegno economico destinato alle famiglie che accolgono un nuovo membro, sia per nascita che per adozione. Questa misura prevede un contributo una tantum fino a 1.200 euro, erogato sotto forma di carta prepagata utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni per l’infanzia.

Chi può richiedere il Bonus Nascita 2025

Per accedere al bonus, è necessario rispettare alcuni requisiti. Innanzitutto, il nucleo familiare deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro. Inoltre, il richiedente deve essere cittadino italiano, europeo o in possesso di un permesso di soggiorno valido. È richiesta, inoltre, la residenza in Italia, sebbene non sia ancora chiaro se questa condizione debba essere soddisfatta da entrambi i genitori o solo dal richiedente.

Importo e utilizzo del bonus

L’importo del Bonus Nascita 2025 potrebbe arrivare fino a 1.200 euro una tantum. Tuttavia, la cifra esatta potrebbe variare in base al numero di richieste e alle risorse disponibili.

Il contributo verrà erogato attraverso una carta prepagata nominativa, che potrà essere utilizzata esclusivamente per acquistare prodotti destinati all’infanzia presso negozi convenzionati. Tra gli articoli acquistabili rientrano:

Alimenti per neonati e bambini

Vestiti e accessori per la prima infanzia

Pannolini, salviettine e prodotti per l’igiene

Un aspetto importante da sottolineare è che questo bonus non verrà considerato nel calcolo dell’ISEE. Di conseguenza, le famiglie beneficiarie non perderanno il diritto ad altre misure di sostegno, come l’Assegno Unico Universale.

Come presentare la domanda

Sebbene i dettagli ufficiali non siano ancora stati pubblicati, è probabile che le richieste per la Carta Nuovi Nati possano essere inoltrate tramite le seguenti modalità:

Sito ufficiale dell’INPS

CAF e patronati autorizzati

Dopo la verifica dei requisiti, la carta prepagata verrà recapitata al domicilio del beneficiario o potrà essere ritirata presso gli sportelli indicati.

Quando verrà erogato il Bonus Nascita

Il contributo dovrebbe essere erogato a partire dal mese successivo alla nascita o all’adozione del bambino. Tuttavia, considerando il numero potenzialmente elevato di richieste, l’importo potrebbe essere ridotto o i requisiti di accesso potrebbero subire modifiche.