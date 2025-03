Dal 2024, il Bonus Asilo Nido INPS aumenta fino a 3.600 euro annui per alcune famiglie. L’obiettivo di questa misura è sostenere economicamente i genitori e incentivare la natalità. Ecco tutte le informazioni su come funziona, chi può richiederlo e quando presentare la domanda.

Cos’è il Bonus Asilo Nido 2025

Il Bonus Asilo Nido è un contributo economico erogato dall’INPS per coprire in parte o totalmente le rette degli asili nido pubblici e privati. L’importo viene versato direttamente alla famiglia, che deve presentare le ricevute di pagamento.

Fino al 2023, l’importo massimo previsto era di 3.000 euro. Con la Legge di Bilancio 2024, alcune famiglie potranno ricevere fino a 3.600 euro annui, con un incremento di 600 euro rispetto agli anni precedenti.

Chi può ricevere il Bonus Asilo Nido da 3.600 euro

L’aumento dell’importo massimo non è previsto per tutte le famiglie, ma solo per coloro che rispettano i seguenti requisiti:

Il bambino per cui si richiede il contributo deve essere nato dal 1° gennaio 2024 in poi.

Nel nucleo familiare deve essere presente almeno un altro figlio di età inferiore ai 10 anni.

L’ISEE familiare non deve superare i 40.000 euro.

Se si rispettano questi criteri, si potrà beneficiare del massimo contributo disponibile.

Importi previsti per chi non rientra nell’aumento

Le famiglie che non soddisfano i requisiti per ottenere i 3.600 euro annui potranno comunque richiedere il Bonus Asilo Nido, con gli importi standard che restano invariati rispetto agli anni scorsi:

Fino a 3.000 euro annui per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro, Fino a 2.500 euro annui per chi ha un ISEE tra 25.001 e 40.000 euro, Fino a 1.500 euro annui per chi ha un ISEE superiore a 40.000 euro.

Come presentare la domanda per il Bonus Asilo Nido 2025

La richiesta del Bonus Asilo Nido può essere presentata online sul sito INPS utilizzando SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa, è possibile rivolgersi a un patronato per ricevere assistenza nella compilazione della domanda.

L’invio della richiesta sarà possibile a partire da fine febbraio o inizio marzo 2025 e dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Per completare la procedura sarà necessario allegare la documentazione che attesti il pagamento della retta dell’asilo nido.

Modalità di pagamento del Bonus Asilo Nido 2025

Il bonus viene erogato in più tranche durante l’anno. Per verificare lo stato della propria richiesta e dei pagamenti, è possibile accedere al sito INPS nella sezione dedicata alla “Consultazione domande” e “Consultazione pagamenti”.

Un altro metodo per controllare lo stato dei versamenti è tramite l’app ufficiale dell’INPS, accedendo alla sezione “Stato pagamenti e cedolini”.

L’importanza del Bonus Asilo Nido

Le rette degli asili nido possono rappresentare una spesa significativa per le famiglie, specialmente nelle grandi città. Questo contributo aiuta a ridurre il peso economico dell’istruzione prescolare e favorisce il rientro al lavoro dei genitori.

L’aumento fino a 3.600 euro per le famiglie con più figli è un segnale di attenzione verso le esigenze dei nuclei familiari con bambini piccoli. Presentare la domanda nei tempi previsti e con tutta la documentazione necessaria è essenziale per ottenere il contributo senza ritardi.