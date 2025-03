Negli ultimi giorni, si è diffusa la notizia di un presunto Bonus Pasquetta, un’agevolazione che garantirebbe il raddoppio della pensione nel mese di aprile. Tuttavia, questa informazione non corrisponde alla realtà.

Non Esiste Nessun Bonus Pasquetta

L’INPS non ha annunciato alcun bonus straordinario per i pensionati in occasione della Pasqua. La notizia, diffusa da diverse fonti, si basa su un’interpretazione errata della circolare n. 57 dell’11 marzo 2024. Di conseguenza, è importante fare chiarezza per evitare disinformazione e false aspettative.

Cosa Dice Realmente la Circolare INPS?

La circolare citata riguarda una modifica alle normative sui contributi previdenziali per i pensionati che continuano a lavorare. In particolare:

I pensionati-lavoratori possono ora ottenere l’indennità di malattia, a condizione che versino i contributi previsti.

Il costo dell’indennità sarà a carico del datore di lavoro.

Questa misura non comporta alcun raddoppio della pensione né l’erogazione di un bonus straordinario.

Pertanto, non si tratta di un nuovo diritto che aumenta automaticamente l’importo della pensione, ma di una modifica alle condizioni per l’accesso alla tutela della malattia per i pensionati che lavorano.

Attenzione alle Fake News

Spesso, notizie di questo tipo vengono diffuse senza verifiche adeguate, creando confusione tra i cittadini. Per questo motivo, è fondamentale controllare sempre le informazioni direttamente sui canali ufficiali dell’INPS o su fonti affidabili prima di condividerle.