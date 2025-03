Nel 2025, l’INPS ha introdotto un nuovo bonus da 250 euro per supportare le famiglie italiane, in particolare le lavoratrici madri. In un periodo di crescente inflazione e difficoltà economiche, questa misura di sostegno si presenta come un valido aiuto per alleggerire le spese quotidiane.

A Chi Spetta il Bonus INPS da 250 Euro?

Il bonus è destinato principalmente alle lavoratrici madri con almeno due figli minori. Questa iniziativa mira a sostenere il bilancio familiare e a migliorare la qualità della vita delle mamme lavoratrici in difficoltà. Ma quali sono i requisiti per poter usufruire di questo aiuto?

Requisiti per Accedere al Bonus INPS

Per ottenere il bonus da 250 euro, è necessario soddisfare i seguenti criteri:

Residenza in Italia: Il richiedente deve risiedere nel territorio italiano.

Numero di figli: La beneficiaria deve essere madre di almeno due figli minori.

Contratto di lavoro: È necessario avere un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Bonus per Madri con 3 o Più Figli: Esonero Totale dai Contributi

Per le madri lavoratrici con tre o più figli, è previsto un esonero totale dei contributi previdenziali, che può arrivare fino a 3.000 euro annui. Questo vantaggio è valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, e rappresenta un ulteriore sostegno per le famiglie numerose.

Come Richiedere il Bonus INPS

La procedura per richiedere il bonus è semplice e veloce:

Comunicazione al datore di lavoro: La lavoratrice deve informare il proprio datore di lavoro della volontà di usufruire del bonus, fornendo il numero e i codici fiscali dei figli.

Avvio della pratica: Il datore di lavoro avvia la richiesta presso l’INPS.

Erogazione del bonus: Dopo l’approvazione, l’importo di 250 euro sarà accreditato direttamente sul conto corrente della madre beneficiaria.

Tempistiche di Erogazione

Una volta che la domanda è stata approvata, l’accredito del bonus avviene generalmente entro pochi giorni. Le beneficiarie possono monitorare lo stato della loro richiesta tramite il portale INPS o rivolgersi a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) per avere supporto.

Altre Agevolazioni INPS per Madri

Oltre al bonus da 250 euro, l’INPS ha introdotto altre agevolazioni per le lavoratrici madri. Ad esempio, per le madri con tre o più figli, l’esonero contributivo può arrivare fino a 3.000 euro annui, valido fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.