Il Bonus Assunzioni Giovani Under 35 è una misura che incentiva le imprese ad assumere giovani con contratto a tempo indeterminato, garantendo un esonero contributivo fino a 650 euro al mese. Dopo un iniziale blocco normativo, il governo ha chiarito la sua applicabilità a partire dal 1° settembre 2024, dando un importante impulso al mercato del lavoro giovanile.

Chiarimenti sul bonus giovani under 35

Un decreto attuativo del 27 febbraio 2025 aveva introdotto una limitazione, prevedendo che il bonus fosse valido solo per i contratti stipulati dal 1° febbraio 2025 in poi. Questa restrizione ha escluso molte aziende che avevano già assunto basandosi sulle regole precedenti, generando malcontento tra gli imprenditori.

Il 26 febbraio 2025, però, è arrivata la conferma ufficiale: il governo ha chiarito che l’esonero contributivo previsto dal Decreto Legge n. 60/2024 non necessita di approvazione preventiva da parte dell’Unione Europea. L’UE ha infatti autorizzato il bonus il 31 gennaio 2025, confermando la sua validità senza vincoli sugli aiuti di Stato.

Come funziona il bonus

L’incentivo prevede un esonero del 100% dai contributi previdenziali per un massimo di 24 mesi, con un tetto di 500 euro al mese per ogni lavoratore assunto. Per le aziende del Mezzogiorno, l’importo massimo dell’esonero sale a 650 euro mensili, offrendo un ulteriore sostegno all’occupazione nelle regioni del Sud.

Impatto sulle aziende e sull’occupazione giovanile

La conferma del Bonus Giovani Under 35 rappresenta una grande opportunità per le imprese che vogliono investire sui giovani talenti e per i lavoratori che cercano stabilità nel mondo del lavoro. Le aziende potranno pianificare nuove assunzioni con maggiore sicurezza, contribuendo a una crescita dell’occupazione nel 2025.