L’INPS ha finalmente pubblicato la circolare n. 60 del 20 marzo 2025, contenente le istruzioni per la richiesta del Bonus Asilo Nido 2025. Tuttavia, la piattaforma per l’invio delle domande non è ancora attiva, e l’istituto non ha fornito una data precisa per la sua apertura.

Secondo fonti ufficiali, la piattaforma sarà disponibile a partire dalla prossima settimana, permettendo così alle famiglie di inviare la richiesta del contributo per il rimborso delle rette dell’asilo nido.

Requisiti e Importi del Bonus Asilo Nido 2025

L’INPS ha introdotto alcune modifiche importanti rispetto agli anni precedenti. Tra le principali novità vi è l’esclusione dell’assegno unico dal calcolo dell’ISEE per la determinazione dell’importo del bonus.

Ecco gli importi aggiornati in base all’anno di nascita del bambino e alla fascia ISEE:

Per i bambini nati fino al 31 dicembre 2023:

ISEE fino a 25.000€ → Bonus massimo 3.000€ (rimborso fino a 272,73€/mese per 11 mesi), ISEE tra 25.000€ e 40.000€ → Bonus massimo 2.500€, ISEE superiore a 40.000€ → Bonus massimo 1.500€

Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024:

ISEE fino a 40.000€ → Bonus massimo 3.600€, ISEE superiore a 40.000€ → Bonus massimo 1.500€

Come Presentare la Domanda

Per ottenere il rimborso delle rette dell’asilo nido, nella domanda sarà necessario indicare:

Dati dell’asilo nido presso cui è iscritto il bambino

Mensilità di frequenza per cui si chiede il contributo

L’invio della domanda sarà possibile fino al 31 dicembre 2025, ma è fortemente consigliato procedere il prima possibile. L’assegnazione del bonus segue infatti un criterio cronologico: chi presenta la richiesta in ritardo rischia di non ottenere il contributo per esaurimento fondi.

Quando Sarà Possibile Presentare Domanda?

Attualmente, la piattaforma dell’INPS non è ancora attiva, ma secondo fonti affidabili l’invio delle domande sarà possibile dalla prossima settimana.