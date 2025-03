Nel contesto delle misure di sostegno alle famiglie italiane, l’INPS ha annunciato l’introduzione del Bonus Aprile 2025, un’agevolazione economica di 250 euro destinata alle madri lavoratrici. Questa iniziativa mira a supportare le famiglie in un periodo caratterizzato da crescenti pressioni economiche, offrendo un contributo concreto per le spese quotidiane.

Requisiti per Accedere al Bonus

Per poter beneficiare del Bonus Aprile 2025, le madri lavoratrici devono soddisfare i seguenti criteri:

Residenza in Italia: è necessario essere residenti nel territorio italiano.

Presenza di almeno due figli minori: il nucleo familiare deve includere almeno due figli di età inferiore ai 18 anni.

Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato: la madre deve essere titolare di un contratto di lavoro subordinato senza termine.

Inoltre, le famiglie con tre o più figli possono usufruire di un esonero contributivo fino a 3.000 euro annui per il periodo 2024-2026, offrendo un ulteriore risparmio sui contributi previdenziali.

Procedura per Richiedere il Bonus

Per ottenere il Bonus Aprile 2025, la madre lavoratrice deve seguire questi passaggi:

Comunicare al datore di lavoro: informare il proprio datore di lavoro dell’intenzione di usufruire del bonus, fornendo i dati relativi ai figli.

Invio della richiesta all’INPS: sarà compito del datore di lavoro inoltrare la richiesta all’INPS per conto della dipendente.

Verifica dei requisiti: l’INPS procederà alla verifica dei criteri di ammissibilità.

Erogazione del bonus: una volta confermati i requisiti, l’importo di 250 euro sarà accreditato direttamente sul conto corrente della beneficiaria.

Altri Contributi per le Famiglie

Oltre al Bonus Aprile 2025, l’INPS prevede ulteriori misure di sostegno alle famiglie, tra cui:

Bonus Asilo Nido: un contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido, con importi variabili in base all’ISEE del nucleo familiare. L’importo massimo annuo varia da 1.500 a 3.000 euro, erogato su base mensile, per sostenere le spese educative dei bambini sotto i tre anni.