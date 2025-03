Il 2025 porta con sé una novità importante nel panorama delle politiche sociali italiane: il Bonus Vicini di Casa, un incentivo destinato agli anziani non autosufficienti. Questa misura rappresenta un supporto concreto per le persone più fragili, garantendo loro un aiuto economico per l’assistenza domiciliare.

Un nuovo sostegno per le famiglie

Il Bonus Vicini di Casa si inserisce all’interno di un quadro di agevolazioni pensate per migliorare la qualità della vita degli anziani e delle loro famiglie. Con il progressivo invecchiamento della popolazione, diventa sempre più essenziale fornire strumenti di sostegno per chi ha bisogno di cure continue e non può contare su una rete familiare adeguata.

Chi può accedere al bonus?

Per poter beneficiare di questa misura, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

Età minima di 80 anni

Condizione di non autosufficienza, ovvero incapacità di svolgere autonomamente le attività quotidiane

ISEE non superiore a 6.000 euro

Possesso dell’indennità di accompagnamento

Importo e modalità di erogazione

Il bonus prevede un assegno mensile di 850 euro, erogato per coprire i costi dell’assistenza domiciliare. Questo importo si affianca ad altre misure di sostegno già esistenti e mira a garantire agli anziani un’adeguata qualità della vita all’interno del proprio ambiente familiare.

Come presentare la domanda?

Per ottenere il Bonus Vicini di Casa, i cittadini interessati potranno presentare domanda attraverso i canali ufficiali previsti. Sarà necessario fornire la documentazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti, assicurandosi che tutte le informazioni siano corrette per evitare ritardi nell’erogazione del contributo.

Un aiuto concreto per la comunità

Questa misura assume particolare rilevanza all’interno delle comunità locali, dove spesso gli anziani vivono soli o con difficoltà ad accedere ai servizi di assistenza. Informare i propri vicini di casa su questa opportunità può fare la differenza, permettendo a chi ne ha diritto di ricevere il supporto necessario.