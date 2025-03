Il 2025 si preannuncia un anno ricco di opportunità per chi ha bisogno di un supporto economico. Grazie alla nuova Legge di Bilancio, il Governo italiano ha introdotto una serie di misure di sostegno per famiglie, lavoratori e pensionati. Tra questi spicca un interessante bonus che può arrivare fino a 845 euro al mese, accessibile con una semplice domanda.

Chi Può Richiedere il Bonus da 845 Euro al Mese?

Esistono diverse misure di sostegno economico che permettono di raggiungere questa cifra. Vediamo nel dettaglio quali sono e chi può beneficiarne:

1. Supporto per la Formazione e il Lavoro

Questa misura è rivolta a chi ha tra i 18 e i 59 anni e vive da solo. Prevede un contributo mensile di 500 euro per un massimo di 12 mesi, prorogabili per altri 12, a patto che il beneficiario frequenti corsi di formazione e orientamento professionale organizzati dai servizi per l’impiego.

2. Assegno Sociale per Over 67

Per i cittadini con più di 67 anni, è previsto l’Assegno Sociale. Per ottenerlo, il reddito annuo non deve superare 7.002,84 euro. L’importo massimo erogabile è di 538,68 euro al mese per 13 mensilità, che salgono a 739,83 euro dopo i 70 anni.

3. Assegno di Inclusione

Questo sostegno è destinato a chi ha almeno 60 anni, vive in Italia da almeno 5 anni, presenta una disabilità o è seguito dai servizi socio-sanitari. Per accedervi, l’ISEE massimo deve essere di 10.140 euro, con un patrimonio mobiliare inferiore a 6.000 euro e immobiliare sotto i 30.000 euro (esclusa la prima casa se il valore IMU non supera 150.000 euro).

L’importo massimo erogabile è di 541,66 euro al mese, che aumenta a 682,50 euro per gli over 67.

Come Arrivare a 845 Euro al Mese

Chi ha diritto all’Assegno di Inclusione può richiedere anche un contributo per l’affitto, che può arrivare a 303,33 euro al mese (o 162,50 euro per gli over 67). Grazie a questa integrazione, l’importo totale può raggiungere gli 845 euro mensili per un massimo di 18 mesi.

Come Fare Domanda?

La richiesta può essere presentata online sul sito dell’INPS, oppure presso CAF e Patronati. È importante avere a disposizione tutta la documentazione necessaria, compresi ISEE aggiornato, documenti di identità e certificazioni relative al reddito e alla condizione abitativa.