A partire da gennaio 2025, la Legge di Bilancio ha introdotto una nuova detrazione fiscale annuale di 1.000 euro per i lavoratori dipendenti con redditi imponibili tra 20.001 e 35.000 euro, suddivisa in 12 rate mensili da 83,33 euro ciascuna. Tuttavia, molti dipendenti pubblici hanno riscontrato l’assenza di questo importo nei cedolini NoiPA dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025.

Cause del ritardo nell’erogazione del bonus

Il mancato accredito del bonus è attribuibile a ritardi nell’aggiornamento dei sistemi informatici di NoiPA, necessari per implementare correttamente la nuova detrazione fiscale. Questo adeguamento richiede tempo, causando l’assenza temporanea del bonus nelle buste paga dei dipendenti pubblici.

Arretrati maturati e prospettive di pagamento

A causa di questi ritardi, i lavoratori aventi diritto hanno accumulato arretrati per un totale di 249,99 euro fino a marzo 2025, che diventeranno 333,32 euro entro aprile 2025. Sebbene NoiPA non abbia ancora fornito una data ufficiale per il pagamento del bonus e dei relativi arretrati, è previsto che la situazione si normalizzi con l’emissione del cedolino di aprile 2025, includendo sia l’importo mensile del bonus sia gli arretrati accumulati.