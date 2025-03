Il Bonus Assunzioni 2025 ZES rappresenta un’importante opportunità per le aziende che intendono ampliare il proprio organico riducendo i costi contributivi. Grazie a questo incentivo, le imprese situate nelle Zone Economiche Speciali (ZES) del Mezzogiorno possono beneficiare di un esonero contributivo fino a 650 euro al mese per ogni lavoratore assunto.

Questa misura, introdotta con il Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni nella Legge n. 95/2024) e resa operativa con il D.M. 07/01/2025, mira a favorire la creazione di posti di lavoro e a stimolare la crescita economica nelle regioni meridionali.

Chi Può Accedere al Bonus Assunzioni ZES 2025

Il bonus è destinato alle imprese con sede in una delle otto regioni della ZES unica del Mezzogiorno, ovvero:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Molise

Puglia

Sicilia

Sardegna

Le aziende di qualsiasi settore possono accedere all’incentivo, a condizione che rispettino determinati requisiti.

Requisiti per Ottenere l’Esonero Contributivo

Per beneficiare del Bonus Assunzioni ZES 2025, le imprese devono:

Assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2025, personale presso una sede o unità produttiva situata in una delle regioni della ZES unica.

Selezionare lavoratori over 35, che risultino disoccupati da almeno due anni.

Non aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione.

Come Funziona il Bonus Assunzioni 2025 ZES

L’agevolazione consiste in un esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un massimo di due anni, con un tetto massimo di 650 euro al mese per ogni lavoratore assunto.

Tuttavia, il beneficio non include i premi e i contributi dovuti all’INAIL, che restano a carico dell’azienda.

Come Presentare Domanda

Le aziende interessate devono presentare richiesta all’INPS in modalità telematica, fornendo:

I dati dell’impresa.

Le informazioni relative ai lavoratori assunti.

La tipologia di contratto e l’orario di lavoro.

La retribuzione mensile del dipendente.

Una volta ricevuta la domanda, l’INPS procederà con le verifiche necessarie prima di concedere il beneficio.