L’INPS ha annunciato un’importante detrazione fiscale che potrebbe rappresentare un aiuto significativo per molte famiglie. In particolare, questa misura è rivolta alle categorie più vulnerabili, come anziani e persone con disabilità, offrendo un supporto economico per le spese di assistenza e polizze assicurative. Vediamo nel dettaglio chi può beneficiarne e come funziona.

Il Ruolo dell’INPS nel Welfare Italiano

L’INPS, ovvero l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è il principale ente previdenziale italiano. Da sempre, svolge un ruolo fondamentale nella gestione di pensioni, prestazioni assistenziali e contributi previdenziali, garantendo tutele economiche ai cittadini in diverse fasi della loro vita.

Tra le sue numerose funzioni, l’INPS si occupa anche dell’erogazione di bonus e agevolazioni fiscali, mirate a sostenere economicamente le famiglie e i singoli lavoratori.

Detrazioni Fiscali: Chi Può Beneficiarne?

Queste nuove agevolazioni fiscali sono pensate per chi ha bisogno di assistenza continuativa e per chi sostiene costi significativi per la protezione e la cura di persone fragili. Nello specifico, possono beneficiarne:

Anziani non autosufficienti, che necessitano di cure e assistenza costante

Persone con disabilità grave, riconosciute dalla legge 104

Familiari o tutori legali che si occupano economicamente della loro assistenza

Come Funzionano le Detrazioni

Il beneficio si concretizza attraverso due detrazioni fiscali cumulative:

Detrazione del 19% sulle spese per assistenza personale, fino a un massimo di 2.100 euro annui

Detrazione del 19% sui premi delle polizze assicurative per disabili, con un tetto massimo di 750 euro annui

Queste due agevolazioni, se utilizzate entrambe, consentono di ottenere un risparmio fiscale totale fino a 541,50 euro annui.

Quali Spese Sono Coperte?

Le detrazioni si applicano alle seguenti spese:

Retribuzione di badanti e assistenti domiciliari per persone non autosufficienti

Costi per polizze assicurative stipulate a tutela di disabili gravi

Servizi di assistenza sanitaria specializzata

Acquisto di strumenti e ausili per la mobilità

Come Richiedere le Detrazioni

Per ottenere questi benefici fiscali, è fondamentale seguire alcuni passaggi:

Raccogliere tutta la documentazione necessaria, incluse fatture e ricevute di pagamento

Inserire le detrazioni nella dichiarazione dei redditi, compilando il modello 730 o Redditi PF

Dimostrare lo stato di non autosufficienza o disabilità attraverso documenti ufficiali

Un Supporto Concreto per le Famiglie

Queste detrazioni fiscali rappresentano un aiuto concreto per le famiglie che affrontano spese significative per la cura di anziani e disabili. Grazie a queste misure, l’INPS e il Governo offrono un sostegno economico mirato, contribuendo a migliorare la qualità della vita di chi si trova in situazioni di difficoltà.