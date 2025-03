A partire dal 1° aprile, entra in vigore il nuovo contributo straordinario di 200 euro introdotto dal Governo per contrastare l’alto costo delle bollette energetiche. Si tratta di un sostegno economico destinato a un pubblico più ampio rispetto al tradizionale bonus sociale che, fino ad ora, era limitato principalmente alle fasce di reddito più basse. Con l’innalzamento del limite ISEE a 25.000 euro, molte famiglie precedentemente escluse potranno ora usufruire di questo aiuto.

Bonus Bollette 200 Euro: Requisiti e Beneficiari

Per accedere a questo bonus di 200 euro, è necessario presentare un’attestazione ISEE aggiornata che non superi il valore di 25.000 euro. In questo modo, più famiglie possono beneficiare del sostegno, soprattutto quelle che prima non rientravano nelle categorie di reddito più basse.

L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha promesso tempi rapidi per l’erogazione del bonus a chi già beneficia del Bonus Sociale. Tuttavia, chi non è ancora registrato dovrà presentare la propria attestazione ISEE e attendere l’attivazione della procedura.

Come Verrà Erogato il Bonus

Il bonus non sarà versato direttamente sul conto corrente, ma sarà applicato come sconto cumulativo sulle bollette energetiche nel periodo compreso tra aprile e luglio. In termini pratici, questo significa che il valore del bonus si tradurrà in una riduzione delle fatture, pari a un importo giornaliero di 1,64 euro. Sebbene modesto, questo sconto, unito al bonus sociale tradizionale, contribuirà a ridurre l’impatto delle bollette.

Bonus Sociale: Quanto Vale Oggi

Il bonus sociale esistente continua a offrire un aiuto economico, con importi annuali che variano a seconda della composizione del nucleo familiare:

167,90 euro per single o coppie

219 euro per famiglie medie (3 o 4 persone)

240,90 euro per famiglie numerose

Nel caso di chi aveva diritto al bonus 2023 con un ISEE tra 9.530 e 15.000 euro, l’importo si ridurrà all’80% per chi ha un ISEE inferiore ai 9.530 euro. Anche se non si tratta di una cifra elevata, l’aggiunta dei 200 euro per le bollette rappresenta comunque un aiuto significativo.

Riduzione del Prezzo della Luce: Un’Altra Tregua per i Vulnerabili

Oltre al contributo straordinario, c’è un’altra buona notizia: l’ARERA ha deciso di applicare una riduzione del 2,4% sulle bollette elettriche per i clienti vulnerabili, che continueranno a beneficiare del servizio di maggior tutela. Questo sconto è legato principalmente al calo del prezzo del gas naturale, che ha visto una diminuzione grazie al minor consumo stagionale e alla minore domanda complessiva.

Quanto Costa Oggi l’Energia Elettrica

A partire dal prossimo 1° aprile, il prezzo dell’energia elettrica per un cliente tipo sarà di 30,54 centesimi per kWh, comprensivo delle imposte. Si tratta di una riduzione del 3,5% rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, altre voci della bolletta, come quelle relative a commercializzazione, distribuzione e oneri di sistema, rimarranno sostanzialmente invariate.

La Povertà e la Resilienza degli Italiani

Nonostante la povertà crescente in Italia, che ha raggiunto il 23,1%, gli italiani non si arrendono. Molti cercano soluzioni alternative per risparmiare sulle bollette: cambiano fornitori, cercano offerte migliori e si uniscono a gruppi d’acquisto per energia elettrica e gas. Nel 2024, più di un quarto degli utenti elettrici ha deciso di dire addio al vecchio fornitore.