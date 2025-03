Il Governo ha introdotto un nuovo bonus mensile destinato agli anziani in condizioni di grave bisogno assistenziale. Si tratta di un contributo economico significativo, che può arrivare fino a 1.381,76 euro al mese, erogato tramite la Prestazione Universale INPS prevista dal Decreto Anziani.

Scopri quali sono i requisiti e come presentare la domanda per accedere a questa agevolazione a partire da gennaio 2025.

Chi può beneficiare del bonus?

La Prestazione Universale INPS è riservata a chi soddisfa determinati criteri. L’importo di 850 euro al mese può essere sommato all’indennità di accompagnamento, raggiungendo un totale di 1.381,76 euro mensili.

Per poter accedere al bonus, è necessario rispettare i seguenti requisiti:

Età: essere over 80

Condizioni di salute: essere riconosciuti dall’INPS con un bisogno assistenziale gravissimo

ISEE: non superiore a 6.000 euro

Indennità di accompagnamento: già percepita dal richiedente

L’agevolazione è destinata esclusivamente a chi si trova in una situazione di particolare difficoltà economica e sanitaria.

Come presentare la domanda

Dal 2 gennaio 2025, sarà possibile inviare la richiesta direttamente online sul portale ufficiale INPS.

Procedura per richiedere il bonus

Accedere al sito INPS con SPID, CIE o CNS

Compilare la domanda online con i propri dati

Allegare la documentazione necessaria, tra cui:

Certificazione che attesti il bisogno assistenziale gravissimo

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE

Inviare la richiesta e attendere l’esito della valutazione

Senza la documentazione completa, la domanda verrà respinta automaticamente.

Come può essere utilizzato il bonus

Il contributo economico non è libero, ma destinato esclusivamente alla copertura di spese assistenziali. In particolare, potrà essere utilizzato per:

Assumere un assistente domestico con contratto regolare

Acquistare servizi di assistenza da imprese specializzate

L’INPS effettuerà controlli per garantire che il bonus venga utilizzato correttamente. In caso di irregolarità, il beneficio potrà essere revocato immediatamente.