Negli ultimi anni, il costo della vita è aumentato significativamente, rendendo più difficile per molte famiglie e lavoratori sostenere le spese quotidiane. Tra le misure previste per il 2025, il governo ha confermato un bonus affitto fino a 495€, destinato a chi rientra in specifiche fasce di reddito.

Questa agevolazione rappresenta un sostegno concreto per coloro che devono affrontare il pagamento dell’affitto e che possono beneficiare di una detrazione fiscale durante la dichiarazione dei redditi.

Chi può richiedere il bonus affitto 2025?

Il bonus è riservato a chi ha un contratto di affitto regolarmente registrato e rientra nei seguenti limiti di reddito:

Reddito fino a 15.493,71€ annui → detrazione fiscale di 495,80€

Reddito compreso tra 15.493,71€ e 30.987,41€ annui → detrazione fiscale di 247,90€

Questa misura è destinata a diverse categorie di cittadini, tra cui:

Lavoratori dipendenti e autonomi

Giovani under 31

Famiglie con redditi medio-bassi

Come ottenere il bonus affitto

Per beneficiare dell’agevolazione, è necessario compilare il modello 730 durante la dichiarazione dei redditi del 2025. Il bonus non viene erogato direttamente, ma applicato sotto forma di detrazione fiscale, riducendo l’importo delle imposte dovute.

Quando arriva il bonus

L’agevolazione verrà applicata con il rimborso fiscale previsto dalla dichiarazione dei redditi. I tempi di accredito dipendono dalla data di presentazione del modello 730:

Chi presenta la dichiarazione nei primi mesi dell’anno potrà ricevere il rimborso entro l’estate 2025.

Chi la presenta in un secondo momento potrebbe ottenere il beneficio in autunno 2025.

Perché questo bonus è importante

In un contesto economico complesso, dove il costo della vita continua a crescere, questa misura può rappresentare un aiuto significativo per chi deve affrontare ogni mese il pagamento dell’affitto. Grazie alla detrazione fiscale, è possibile alleggerire il carico fiscale e ottenere un beneficio concreto senza dover presentare domande aggiuntive.