Le bollette della luce continuano a pesare sui bilanci delle famiglie italiane, soprattutto per coloro che si trovano in difficoltà economica. Per questo motivo, l’annuncio di un nuovo contributo straordinario da 200 euro, erogato sotto forma di sconto automatico in bolletta, rappresenta una misura attesa e significativa.

La conferma dell’ARERA e le modalità di erogazione

L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha ufficializzato l’intervento con la delibera n. 132 del 27 marzo 2025, attuando quanto previsto dal decreto-legge n. 19/2025. Il bonus è destinato alle utenze domestiche di energia elettrica intestate a cittadini con un ISEE fino a 25.000 euro.

L’erogazione, tuttavia, non sarà immediata per tutti, poiché verrà distribuita in maniera scaglionata in base alla fascia di reddito e alla composizione del nucleo familiare.

A chi spetta il bonus e quando verrà erogato

L’erogazione del bonus sarà suddivisa in due gruppi:

Gruppo 1 – Beneficiari immediati (da aprile 2025):

Il contributo verrà automaticamente riconosciuto ai titolari del bonus sociale elettrico, ovvero:

Famiglie o persone singole con ISEE fino a 9.530 euro.

Nuclei con ISEE fino a 20.000 euro e almeno quattro figli a carico.

Lo sconto sarà applicato da aprile a luglio 2025 e si sommerà al bonus già in corso.

Gruppo 2 – Beneficiari in attesa di attivazione:

Coloro che hanno un ISEE compreso tra 9.530 e 25.000 euro, ma non percepiscono il bonus sociale, riceveranno il contributo in un secondo momento. L’ARERA ha specificato che per questa fascia sono necessari ulteriori passaggi tecnici, poiché il sistema non dispone ancora dell’elenco completo dei beneficiari. Il riconoscimento sarà comunque automatico nei prossimi mesi, una volta completati i controlli.

Come funziona lo sconto e quanto si risparmia

Il contributo straordinario di 200 euro verrà suddiviso in rate giornaliere di 1,64 euro, per un totale di circa 50 euro al mese per quattro mesi (da aprile a luglio).

Per chi riceve bollette bimestrali, lo sconto sarà ripartito proporzionalmente, ad esempio:

Bollette mensili: circa 50 euro di sconto per ogni bolletta da aprile a luglio.

Bollette bimestrali: circa 100 euro di sconto su ogni bolletta di maggio e luglio (riferite ai consumi di aprile–maggio e giugno–luglio).

Cosa devono fare i beneficiari?

Il contributo verrà applicato automaticamente, senza bisogno di presentare alcuna domanda. Tuttavia, è fondamentale avere un ISEE valido per il 2025 e assicurarsi di aver presentato correttamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Un aiuto concreto per le famiglie

In un contesto di difficoltà economica e aumenti dei costi dell’energia, questo bonus da 200 euro rappresenta un aiuto concreto per le famiglie italiane. Sebbene sia un intervento temporaneo, potrebbe fare la differenza per chi ha difficoltà a gestire le spese mensili.

Resta ora da vedere quando sarà attivato il bonus per la seconda fascia ISEE, ma l’ARERA ha assicurato che il processo è già in corso. Nel frattempo, chi rientra nei requisiti può monitorare le proprie bollette per verificare l’arrivo dello sconto nei prossimi mesi.