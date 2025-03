Con l’introduzione del nuovo bonus bollette 2025, il governo ha ampliato la platea dei beneficiari, offrendo un supporto concreto alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. Questo nuovo incentivo si aggiunge ai bonus sociali già esistenti, permettendo di ottenere fino a 500 euro di sconto sulle bollette di luce e gas.

Chi può ottenere il nuovo bonus bollette?

Fino ad oggi, i bonus sociali per l’energia erano riservati a famiglie con ISEE fino a 9.530 euro. Con il recente decreto, la soglia di accesso è stata alzata fino a 25.000 euro, permettendo a molte più famiglie di usufruire degli sconti.

Ecco le due fasce di beneficiari:

ISEE fino a 9.530 euro → Riceveranno sia il vecchio bonus che il nuovo, per un totale fino a 500 euro.

ISEE tra 9.530 e 25.000 euro → Potranno accedere al nuovo bonus da 200 euro per tre mesi.

Come si arriva a 500 euro di aiuto?

Il bonus bollette 2025 si somma ai contributi già previsti per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 9.530 euro. Ecco come si compongono gli aiuti:

Bonus luce per disagio economico → Tra 167,90€ e 240,90€ (a seconda dei componenti della famiglia).

Bonus gas → Non ancora definito per il secondo trimestre 2025, ma nel primo trimestre andava da 11,70€ a 91,80€.

Nuovo bonus bollette → 200€ per tre mesi, per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro.

In totale, chi rientra nei requisiti può ottenere fino a 500 euro di agevolazioni sulle bollette domestiche.

Bonus bollette 2025: si può anche ricevere in contanti?

Se il totale delle agevolazioni supera l’importo delle bollette dovute, la bolletta potrebbe risultare negativa. In questo caso, è possibile:

Chiedere il rimborso in contanti tramite bonifico.

Usare il credito per le bollette future.

Come richiedere il bonus bollette 2025?

Il bonus sociale per le bollette viene applicato in automatico a chi rientra nei requisiti senza necessità di domanda. È sufficiente avere un ISEE aggiornato e risultare nell’elenco dei beneficiari dell’INPS.

Conclusioni

Grazie al nuovo bonus bollette 2025, molte più famiglie potranno beneficiare di sconti importanti sulle bollette di luce e gas. Chi ha un ISEE inferiore a 9.530 euro riceverà il doppio bonus, mentre chi è sotto i 25.000 euro potrà accedere a nuovi aiuti economici.