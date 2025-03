Gli autotrasportatori hanno avviato presidi in tutta la provincia per protestare contro le recenti modifiche al Codice della Strada. L’agitazione, indetta dall’Unione Sindacale di Base (USB), ha visto una partecipazione significativa su scala nazionale, con mobilitazioni distribuite in diverse aree strategiche.

Tensioni al Casello Nocera Pagani della A30

Uno dei presidi più rilevanti si è svolto all’uscita del casello autostradale Nocera Pagani della A30. In questo punto, si sono verificati momenti di tensione tra i manifestanti e alcuni automobilisti, portando all’intervento della polizia. Gli agenti hanno identificato tutti i presenti e uno dei manifestanti è stato trasportato in ospedale per accertamenti, senza gravi conseguenze.

Le Motivazioni della Protesta

Secondo l’USB, le recenti modifiche al Codice della Strada penalizzano ulteriormente i lavoratori del settore dell’autotrasporto. In particolare, la nuova norma sulla sospensione breve della patente colpisce gli autisti, che spesso ricevono sanzioni a causa delle carenze strutturali del settore e delle infrastrutture dedicate.

“Abbiamo inviato una prima richiesta di incontro al Ministero dei Trasporti e al Ministero del Lavoro, ma finora non abbiamo ricevuto alcun riscontro,” si legge nella nota dell’USB.

Sciopero a Oltranza

Di fronte alla mancata risposta delle istituzioni, i lavoratori hanno deciso di proseguire lo sciopero a oltranza, con un’adesione che varia in base alle diverse realtà territoriali. La protesta continuerà fino a quando non arriverà una convocazione ufficiale dai Ministeri competenti per discutere delle criticità del settore autotrasporti.