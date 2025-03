Due uomini, residenti in provincia di Caserta, sono stati fermati alla barriera di Napoli dell’autostrada A16 Napoli-Canosa dalla Polizia Stradale di Avellino. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto nella loro auto quasi mezzo chilogrammo di monili e oggetti in oro, la cui provenienza è al momento incerta.

Il controllo e il sequestro della refurtiva

L’operazione è scattata quando una pattuglia della sottosezione della Polstrada di Avellino ha fermato il veicolo per un controllo di routine. Il comportamento nervoso dei due uomini ha insospettito gli agenti, spingendoli a effettuare una perquisizione più approfondita.

Nel corso dell’ispezione, gli agenti hanno scoperto il consistente quantitativo di gioielli nascosto nell’auto. Poiché i due fermati non erano in grado di giustificare la provenienza degli oggetti, il materiale è immediatamente sequestrato.

Denuncia per ricettazione e indagini in corso

I due uomini sono denunciati con l’accusa di ricettazione, un reato che prevede pesanti conseguenze penali per chiunque detenga beni di provenienza illecita senza poterne dimostrare la legittima acquisizione.

Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per verificare se il bottino possa essere riconducibile ai numerosi furti avvenuti nelle abitazioni della zona nelle ultime settimane. Gli inquirenti analizzeranno il materiale sequestrato per individuare eventuali collegamenti con denunce di furto già presentate.