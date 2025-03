Un’importante operazione dei Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 51 persone, accusate infatti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz ha interessato diverse località tra le province di Napoli e Salerno, dunque con arresti e sequestri che svelano un giro d’affari illecito da circa 8 milioni di euro.

Le Misure Cautelari e inoltre l’Indagine

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, ha colpito 51 indagati:

15 sono stati infatti condotti in carcere

17 invece agli arresti domiciliari

19 sottoposti infine all’obbligo di firma

Tre persone risultano ancora irreperibili, due delle quali si troverebbero all’estero. Le indagini hanno coinvolto individui residenti in numerosi comuni, tra cui Torre Annunziata, Boscoreale, Castellammare di Stabia e inoltre Angri, Agropoli e Battipaglia. Alcuni degli arrestati erano già detenuti in istituti penitenziari come Parma, Benevento e Viterbo.

L’inchiesta, durata mesi, ha fatto quindi emergere dettagli inquietanti sulla gestione dello spaccio, con tecniche sofisticate per occultare la droga e sfuggire ai controlli. Tra le scoperte più sconcertanti, l’uso di abitazioni di anziani e incensurati come depositi di stupefacenti, nonché il coinvolgimento di madri con neonati per eludere le forze dell’ordine.

Anche un Sacerdote tra gli Indagati

Un aspetto che ha destato particolare clamore è l’indagine a piede libero anche nei confronti di un sacerdote, accusato di falso ideologico. Le autorità stanno infatti verificando il suo effettivo coinvolgimento nella vicenda.

Sequestri e anche Sviluppi Futuri

Nel corso dell’operazione sono infatti stati sequestrati oltre 500.000 euro in contanti e ben 19 chilogrammi di cocaina. Gli investigatori hanno inoltre arrestato in flagranza sette persone, alcune delle quali trovate in possesso di armi detenute illegalmente.

Il procuratore Nunzio Fragliasso ha commentato con preoccupazione le nuove strategie della criminalità organizzata, evidenziando come lo spaccio con neonati in braccio sia una “evoluzione in peggio” per sfuggire ai controlli.

IN CARCERE

ANTONIO AMATO CASTELLAMMARE DI STABIA 29/11/2000

FRANCESCO CHIERCHIA TORRE DEL GRECO 06/03/1996

ALFONSO CONTIERI TORRE ANNUNZIATA 17/11/1970

ALESSANDRO CORRADO NAPOLI 29/06/1978

MARIA GUARINO TORRE ANNUNZIATA 31/08/1977

ANTONIO GUARRO TORRE ANNUNZIATA 05/09/1979

e ancora:

UMBERTO INTAGLIATORE TORRE ANNUNZIATA 30/09/1995

ORESTE MARESCA TORRE ANNUNZIATA 27/07/1992

SILVERIO ONORATO CASTELLAMMARE DI STABIA 28/07/1989

GIUSEPPE PANARIELLO CASTELLAMMARE DI STABIA 08/03/1988

ANTONIO PEROTTI TORRE ANNUNZIATA 14/02/1974

LUCIANO POLITO CASTELLAMMARE DI STABIA 29/06/1985

RAFFAELE POLITO CASTELLAMMARE DI STABIA 02/11/1990

ROSARIO PRISCO SARNO 25/06/1983

ALESSANDRO ROMANO AGROPOLI 13/11/1985

E ANCORA AI DOMICILIARI

CARMELA AGRETTI TORRE ANNUNZIATA 23/08/1990

DOMENICO ARCOBELLI TORRE ANNUNZIATA 29/01/1990

GIUSEPPE BIANCO TORRE ANNUNZIATA 23/08/1999

ANTONIO CESARANO POMPEI 01/01/1980

ANTONIO GAROFALO TORRE ANNUNZIATA 25/03/1947

NINO GEMIGNANI TORRE ANNUNZIATA 25/01/1990

GIUSEPPINA MONACO TORRE ANNUNZIATA 30/12/1977

VINCENZO MEROLA CAPACCIO 10/11/1966

MARIANEVE NASTO TORRE ANNUNZIATA 05/04/1993

e inoltre

SALVATORE ANIELLO PALUMBO TORRE ANNUNZIATA 29/051987

ORSOLO POLISE TORRE ANNUNZIATA 16/11/1992

ANNA ROMITO TORRE ANNUNZIATA 07/02/1978

FRANCESCO SANZONE VICO EQUENSE 02/05/1975

SALVATORE SCOTOGNELLA CASTELLAMMARE DI STABIA

26/10/1996

FRANCESCO SEVERINO POMPEI 27/08/1969

ETTORE SOLIMENO POMPEI 02/04/1948

ANGELA SPERANDEO TORRE ANNUNZIATA 18/01/1976

INOLTRE OBBLIGO DI PRESENTAZIONE AI CARABINIERI

ANTONIO ABATE AGROPOLI 21/07/1984

MICHELE AMBROSIO NAPOLI 26/10/1973

ANGELO GABRIELE AGNELLO TORRE DEL GRECO 04/09/1992

VINCENZO CURCIO LETTERE 01/08/1960

MARCO DI NICOLA BATTIPAGLIA 12/11/1984

ELENA FIORILLO POMPEI 10/03/1996

PIETRO FLORIO SAN GIUSEPPE VESUVIANO 15/01/1977

ANTONIO GEMIGNANI TORRE ANNUNZIATA 17/02/1978

FRANCESCO IMMOBILE TORRE ANNUNZIATA 11/04/1964

VINCENZO LONGOBARDI TORRE ANNUNZIATA 30/09/1970

e infine

BRENDA PALMIERI SCAFATI 21/08/1993

ANNA PALUMBO TORRE DEL GRECO 19/01/1987

NUNZIA PALUMBO TORRE DEL GRECO 22/12/1990

MARIA PEROTTI TORRE ANNUNZIATA 27/12/1994

RITA ROSINA TORRE ANNUNZIATA 12/10/1996

MICHELA RUBICONDO CASTELLAMMARE DI STABIA 15/06/1991

RAFFAELE SORRENTINO TORRE ANNUNZIATA 22/07/1983

SILVIO MICHELE STAFFIERO LETTERE 10/07/1960

VINCENZO VITAGLIONE CASTELLAMMARE DI STABIA

16/12/2000