Una tragedia ha scosso la comunità di Ercolano, in provincia di Napoli, dove una neonata di soli 2 mesi ha perso la vita a causa di un soffocamento avvenuto nella culla. La piccola, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata vittima di un rigurgito che le ha occluso le vie respiratorie, probabilmente causato da latte andato di traverso. Nonostante il tempestivo intervento dei genitori e il tentativo disperato di portarla al pronto soccorso, per la bambina non c’è stato nulla da fare.

Il dramma della famiglia: la corsa all’ospedale di Torre del Greco

L’episodio si è verificato nella giornata di domenica scorsa. Appena i genitori si sono accorti del rigurgito, hanno preso immediatamente in braccio la piccola e l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Maresca di Torre del Greco, che dista pochi minuti dalla loro abitazione.

I medici del pronto soccorso hanno avviato con tempestività le manovre di rianimazione, durate oltre un’ora. Nonostante l’intenso intervento, però, la neonata non ha risposto ai tentativi di salvataggio. I medici hanno dovuto constatare il decesso della bambina, lasciando la famiglia distrutta dal dolore per una perdita prematura e inaspettata.

Indagini in corso: le cause del decesso al vaglio degli inquirenti

La causa del decesso sarebbe stata una ostruzione delle vie respiratorie, causata dal rigurgito di latte mentre la bambina dormiva nella sua culla. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Torre del Greco hanno avviato un’inchiesta per chiarire ulteriormente la dinamica dell’incidente. Sono stati acquisiti i verbali delle testimonianze e i rilievi di rito per cercare di accertare con certezza le circostanze che hanno portato alla morte della neonata.