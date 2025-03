Una tragedia ha scosso le comunità di Cingoli e Filottrano: una bambina di soli due anni e mezzo è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Torrette, dopo essere stata investita insieme al padre nel parcheggio di un acquaparco. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18:30, nei pressi del Verde Azzurro, una struttura situata in località San Faustino di Cingoli.

Dinamica dell’incidente

Il padre, un 42enne di Filottrano, aveva accompagnato il figlio maggiore all’acquaparco per un corso. Mentre si trovava nel parcheggio con la figlia minore, la bambina gli è improvvisamente sfuggita di mano, correndo verso la strada. Nel tentativo disperato di fermarla, l’uomo si è lanciato all’inseguimento, ma entrambi sono stati travolti da una Lancia Ypsilon in transito.

L’impatto è stato violento: padre e figlia sono stati colpiti dalla parte anteriore sinistra dell’auto e sbalzati a terra. Alla guida della vettura c’era una 32enne di Cingoli, che si è subito fermata in stato di shock.

I soccorsi

Immediatamente è scattata la chiamata al 118. Sul posto sono giunte due ambulanze e i carabinieri per i rilievi. Vista la gravissima situazione della bambina, è stato allertato l’elisoccorso, che l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette, dove si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il padre, ferito in modo meno grave, è stato condotto all’ospedale Carlo Urbani di Jesi, mentre la conducente dell’auto, in forte stato di shock, è stata trasferita nella stessa struttura per accertamenti.

Le indagini

Secondo le prime ricostruzioni, la bambina avrebbe attraversato il parcheggio e, nascosta dalla vegetazione, sarebbe sbucata improvvisamente sulla strada, rendendo impossibile alla conducente della Lancia Ypsilon evitare l’impatto. I carabinieri stanno svolgendo tutti i rilievi necessari per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.