Napoli ha ospitato un grande flash mob in Piazza del Plebiscito, organizzato alla vigilia della Giornata internazionale della donna. Migliaia di studenti e studentesse delle scuole superiori della Campania si sono riuniti per danzare sulle note di “BELLA COSÌ”, il brano di Chadia Rodríguez e Federica Carta, scelto dagli stessi ragazzi come simbolo dell’evento.

Un messaggio di libertà e autodeterminazione

L’iniziativa, promossa dalla Regione Campania e realizzata da Scabec Spa, ha voluto lanciare un messaggio di consapevolezza e indipendenza, soprattutto per le giovani donne. L’assessora all’Istruzione, Lucia Fortini, ha sottolineato l’importanza di educare i ragazzi a riconoscere e contrastare le dinamiche di possesso nelle relazioni affettive. Secondo Fortini, molte ragazze tendono ancora a confondere il controllo e la limitazione della propria libertà con una manifestazione di amore sincero. Per questo motivo, ha evidenziato la necessità di utilizzare un linguaggio che possa davvero raggiungere le nuove generazioni.

Ospiti e significato dell’evento

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui Federica Carta, Anna Tantangelo e Ste, oltre alla presenza dell’attrice Marisa Laurito. Sul palco erano presenti anche diverse autorità, tra cui il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha ribadito l’importanza di un impegno collettivo per la costruzione di una società più giusta e priva di discriminazioni di genere.

Dal punto di vista estetico e simbolico, gli studenti hanno seguito un dress code specifico, indossando abiti neri con accessori gialli. Inoltre, l’evento è curato da una direzione artistica attenta a valorizzare il messaggio centrale della giornata. In particolare, le coreografie sono state ideate da Linda Martinelli, con il supporto di Valeria Apicella e Laura Ottieri. La moderazione dell’evento è affidata a Carmen Mauriello, rappresentante dell’Unicef, e Arianna Corrente.

Danza e leadership femminile: il passaggio a Palazzo Reale

Dopo il flash mob in Piazza del Plebiscito, la manifestazione si è spostata a Palazzo Reale, dove si è conclusa con la seconda edizione del percorso sulla leadership femminile, intitolato “Per costruire nuove possibilità: una leadership più generativa, più trasformativa, al femminile”.