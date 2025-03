Due medici veterinari dell’ASL di Caserta sono aggrediti ad Alvigano dai proprietari di due pitbull che dovevano essere temporaneamente allontanati. L’episodio, avvenuto il 12 marzo, è denunciato dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari (FNOVI), che ha rinnovato l’appello alle istituzioni per un intervento legislativo mirato a tutelare il personale veterinario.

L’Intervento e l’Aggravarsi della Situazione

I due veterinari, accompagnati da accalappiacani e funzionari della Polizia Municipale, si erano recati presso l’abitazione della coppia proprietaria dei cani, già nota alle forze dell’ordine. I pitbull erano stati segnalati in più occasioni per continue fughe e aggressioni ai danni di altri animali e persone. A seguito di tali episodi, il sindaco, in collaborazione con i servizi veterinari, aveva disposto la costruzione di un recinto idoneo al loro contenimento. Tuttavia, la proprietaria si è opposta all’allontanamento dei cani e ha aggredito violentemente uno dei medici veterinari, colpendolo ripetutamente con un bastone di legno. L’aggressione ha causato numerose ecchimosi e un versamento sull’omero, costringendo il veterinario a ricorrere alle cure ospedaliere.

Sequestro degli Animali e Conseguenze Legali

Nonostante l’aggressione, un’altra squadra è intervenuta per completare il sequestro dei cani, che saranno restituiti solo quando saranno garantite adeguate condizioni di sicurezza per la salute pubblica.

Il presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari di Caserta, Sante Roperto, ha espresso ferma condanna per l’aggressione, sottolineando come l’episodio sia avvenuto proprio nella Giornata Nazionale contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari. Ha inoltre ribadito che la professione veterinaria non può essere ostacolata da minacce e violenze.

Reazioni e Possibili Azioni Giudiziarie

Anche il direttore generale dell’ASL di Caserta, Amedeo Blasotti, ha espresso solidarietà ai veterinari aggrediti, annunciando che l’azienda sanitaria si costituirà parte civile qualora dovessero emergere risvolti legali.