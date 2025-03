A Castel Volturno, in località Pinetamare, un uomo si è barricato all’interno di un appartamento, creando una situazione di pericolo per sé e per gli altri residenti dello stabile. La presenza di bombole di gas ha reso necessario l’immediato sgombero dell’edificio per motivi di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Castel Volturno, supportati da un negoziatore della Polizia e da un team specializzato della Questura di Caserta e del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli.

L’intervento della Polizia

Dopo ore di trattative, il negoziatore e la squadra di supporto hanno fatto irruzione nell’appartamento, riuscendo a mettere in sicurezza l’uomo, poi affidato alle cure dei sanitari.

L’operazione si è svolta con grande coordinazione e professionalità, anche grazie a una recente esercitazione tenutasi presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta. Durante l’addestramento, gli agenti avevano simulato un intervento per un uomo barricato con un ostaggio, affinando così le procedure operative in situazioni di crisi.