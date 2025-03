Una scoperta che ha suscitato rabbia e indignazione quella avvenuta a Cicerale, un piccolo comune in provincia di Salerno, dove alcune bare sono ritrovate in stato di abbandono. I feretri, in evidente stato di degrado, sono stati rinvenuti tra la fitta vegetazione lungo la strada che collega il paese alla diga Alento, una zona isolata e poco frequentata.

La scoperta è avvenuta in un’area adiacente al cimitero, provocando il rapido intervento delle autorità locali. I Carabinieri della stazione di Ogliastro Cilento sono subito allertati per indagare sull’origine delle bare e risalire ai responsabili di questo atto.

Secondo le prime ipotesi, l’abbandono potrebbe essere legato al recente trasferimento di alcune sepolture negli ossari del cimitero. È possibile che durante le operazioni di spostamento, qualcuno abbia deciso di disfarsi delle bare in modo inappropriato, nonostante queste risultassero vuote.

Le indagini sono ancora in corso, ma la scoperta ha sollevato forti reazioni nella comunità locale, che si è vista privata del rispetto e della dignità che ogni luogo sacro merita. Le autorità sono determinate a fare chiarezza e a individuare i responsabili, mentre cresce la richiesta di maggiore attenzione e controllo nelle operazioni cimiteriali.

Reazioni Locali

La vicenda ha scosso la popolazione di Cicerale, che si è unita nel condannare questo gesto irrispettoso. Il sindaco del comune ha promesso di collaborare con le forze dell’ordine per garantire che simili episodi non si ripetano in futuro, mentre i cittadini chiedono un’inchiesta trasparente che faccia luce su quanto accaduto.