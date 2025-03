Un colpo da professionisti quello messo a segno dalla cosiddetta “Banda del Buco” a Napoli. Questa mattina, i carabinieri della compagnia Stella sono intervenuti presso l’ufficio postale di Corso Meridionale, dove i ladri hanno fatto irruzione nel caveau attraverso un foro praticato in una parete.

Bottino da 500mila euro: i ladri puntavano ai soldi delle pensioni

Secondo una prima stima, i malviventi sono riusciti a portare via circa 500mila euro in contanti, una somma destinata principalmente al pagamento delle pensioni nei primi quindici giorni del mese. La scoperta del furto è avvenuta intorno alle 8 del mattino, quando un impiegato, entrando nei locali dell’ufficio postale, ha notato l’intrusione e ha subito allertato il 112.

Indagini in corso: gli investigatori analizzano i filmati di videosorveglianza

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili. Fondamentali per le indagini saranno le immagini degli impianti di videosorveglianza, che potrebbero fornire dettagli utili su come sia possibile accedere al caveau senza essere scoperti.

Banda del Buco: una tecnica collaudata

La tecnica della “Banda del Buco” non è nuova nel panorama criminale napoletano. Negli ultimi anni, numerosi furti sono stati messi a segno con lo stesso modus operandi: i ladri scavano cunicoli o aprono varchi nelle pareti per accedere direttamente ai caveau di banche, uffici postali e attività commerciali. Questo sistema consente di evitare allarmi e accessi principali, garantendo ai malviventi un vantaggio strategico.