Una tragedia domestica ha scosso la comunità di Altavilla Silentina, dove un’anziana di 91 anni è stata gravemente ustionata dalle fiamme sprigionate dal camino della sua abitazione. La donna, seduta nella stanza quando si è verificato l’incidente, è stata investita dal fuoco che ha rapidamente avvolto i suoi abiti.

Condizioni critiche e ricovero d’urgenza

Dopo il tempestivo intervento dei familiari, l’anziana è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Roccadaspide. I medici hanno riscontrato ustioni gravi su oltre il 50% del corpo e, vista la gravità delle ferite, hanno deciso di non trasferirla in un altro nosocomio. Attualmente, la donna è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale.

Preoccupazione nella comunità

L’accaduto ha generato grande apprensione tra i residenti di Altavilla Silentina, che si stringono attorno alla famiglia della 91enne in questo momento difficile. Gli incidenti domestici di questo tipo, purtroppo, non sono rari, specialmente durante i mesi invernali, quando camini e stufe vengono utilizzati con maggiore frequenza.