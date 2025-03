Nella notte tra il 10 e l’11 marzo 2025, il locale Ciamammò di Errico Porzio, situato nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, è stato oggetto di un tentativo di furto con spaccata. I malviventi hanno utilizzato un’automobile come ariete per sfondare l’ingresso del locale, causando ingenti danni alla struttura.

Errico Porzio, titolare del locale, ha espresso profondo dispiacere per l’accaduto, sottolineando il valore affettivo che il Ciamammò riveste per la sua famiglia. In una dichiarazione, ha affermato: “Tutta la famiglia Porzio è stata colpita da un profondo dispiacere, a iniziare da mia mamma. C’è sempre tanta delusione per questi episodi, ma mai rassegnazione. Stiamo già lavorando dalle 5 del mattino per garantire la regolare apertura del locale. Mamma vi aspetta”.

Nonostante l’accaduto, il team del Ciamammò si è mobilitato fin dalle prime ore del mattino per ripristinare la normalità e assicurare l’apertura del locale, dimostrando resilienza e dedizione verso la propria clientela.

Le autorità competenti sono state allertate e stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili del tentato furto. La comunità locale ha manifestato solidarietà nei confronti della famiglia Porzio, condannando fermamente l’atto vandalico e auspicando una rapida individuazione dei colpevoli.