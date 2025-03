Grave incidente sulla A16 Napoli-Canosa, nei pressi dello svincolo per Tufino, al confine tra le province di Avellino e Napoli. Un uomo di 89 anni ha perso la vita dopo che la sua auto, ferma nei pressi dell’uscita, è stata violentemente travolta da un altro veicolo.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe fermato nei pressi dello svincolo. In quel momento, un’altra vettura lo ha centrato in pieno, provocando un impatto devastante.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute immediatamente le pattuglie della Polizia Stradale della Sottosezione di Avellino Ovest per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Conseguenze sulla viabilità

Nonostante la gravità dell’incidente, non si registrano rallentamenti alla circolazione lungo la A16.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le cause dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Resta da stabilire perché l’auto dell’89enne fosse ferma in una posizione così pericolosa.