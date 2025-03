Un tragico incidente si è verificato nella località di Lido Lago, lungo la strada Aversana a Battipaglia, dove una Volkswagen si è ribaltata, provocando la morte della conducente. La segnalazione è giunta alla centrale operativa del 118, che ha immediatamente allertato la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli, supportati da un’idrovora, poiché la conducente era sbalzata fuori dall’abitacolo ed era finita in un canale pieno d’acqua. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, per la vittima, identificata come Baid Lyiam Khadija, una donna di origini marocchine nata nel 1976, non c’è stato nulla da fare: i sanitari ne hanno constatato il decesso sul posto.

Indagini in corso

Le autorità hanno fermato un uomo che, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato a bordo della vettura al momento dell’incidente. Al momento, sono in corso accertamenti per verificare eventuali tracce di alcol o droghe, oltre a chiarire se fosse lui alla guida.