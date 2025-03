Colpo alle attività illecite legate al riciclaggio di auto rubate. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato due uomini, un 36enne romano con precedenti e un 43enne della provincia di Napoli, sorpresi a trasportare un’auto rubata completamente smontata all’interno di un furgone a noleggio.

Il controllo sul Grande Raccordo Anulare

L’operazione è scattata nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale nei pressi del Grande Raccordo Anulare. I militari hanno intimato l’alt a un furgone con a bordo i due uomini, notando subito il loro atteggiamento sospetto.

Insospettiti, i carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo e, all’interno del mezzo, hanno scoperto una vettura completamente smontata e ridotta in pezzi. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che l’auto era denunciata come rubata presso un comando stazione dei carabinieri.

Arresto e provvedimenti del Tribunale

Raccolti gravi indizi di colpevolezza per il reato di riciclaggio, i due uomini sono stati arrestati in accordo con la Procura della Repubblica. Dopo essere trasferiti nel carcere di Regina Coeli, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Un duro colpo al traffico di auto rubate

Il ritrovamento dell’auto smontata conferma l’esistenza di un giro di riciclaggio di veicoli rubati, spesso destinati al mercato nero dei ricambi o alla rivendita clandestina. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altre organizzazioni criminali attive nel settore.