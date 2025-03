Un grave incidente si è verificato a via Polvica a San Felice a Cancello, dove un’automobile Fiat Uno ha impattato violentemente contro un cinghiale di grosse dimensioni che stava attraversando la strada. L’urto ha causato l’uscita di strada del veicolo, mentre l’animale, gravemente ferito, è rimasto agonizzante per alcuni minuti prima di morire.

Conducente illeso, ma tanta paura

Fortunatamente, il conducente dell’auto non ha riportato ferite, nonostante il forte impatto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente alcuni automobilisti di passaggio per prestare soccorso e allertare le autorità.

Intervento immediato delle forze dell’ordine

I carabinieri della stazione locale, coordinati dal capitano della compagnia di Maddaloni, Federico Arrigo, sono giunti sul luogo dell’incidente insieme ai volontari del Nucleo comunale di Protezione Civile. A causa dell’impatto e della presenza dell’animale sulla carreggiata, il traffico ha subito pesanti rallentamenti per oltre un’ora.

Cinghiale affidato al centro veterinario di Maddaloni

Il cinghiale, ormai privo di vita, è stato preso in consegna dagli operatori del centro veterinario di Maddaloni per le opportune verifiche. L’incidente riaccende il dibattito sulla pericolosità della fauna selvatica nelle zone periferiche e sulla necessità di misure di prevenzione adeguate per garantire la sicurezza degli automobilisti.