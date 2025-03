Un terribile incidente stradale si è verificato nella notte, intorno alle ore 4, lungo il viale Carlo III, tra Marcianise e San Nicola la Strada. Due giovani donne, di 21 e 23 anni, entrambe residenti a Marcianise, hanno perso il controllo della loro Citroen C3, che si è ribaltata andando a schiantarsi contro un albero.

Condizioni delle vittime e intervento dei soccorsi

Le due ragazze sono state trasportate d’urgenza all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, dove sono ricoverate in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente due mezzi del 118 e le forze dell’ordine.

Indagini in corso

La polizia sta conducendo accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Al momento, non sono ancora note le cause precise che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.